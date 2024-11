Haal Chicory: A Colorful Tale fysiek in huis!

Het is al weer enkele jaren geleden sinds Chicory: A Colorful Tale uitkwam voor de Nintendo Switch. Tot dusver is het altijd een digital-only titel geweest. Tot nu! Limited Run Games kondigde afgelopen zomer al plannen aan om een fysieke release uit te brengen, en maakt nu bekend dat er ook een collector’s edition in de pijplijn zit. En daar horen natuurlijk de nodige extraatjes bij.

Wie de collector’s edition van Chicory: A Colorful Tale in huis haalt, scoort daarmee onder andere de soundtrack op cd, art cards en een speldje. En omdat het een game is die gaat over schilderen en kleuren krijg je er – jawel – ook een kleurboek bij! Kun je dus ook analoog krabbelen als je even geen zin hebt in een scherm.

Niet bekend met Chicory? Het gaat om een top-down adventure game in het teken van creativiteit. Chicory is de dragen van de ‘Brush’ en heeft dan ook supersterstatus. Maar ze raakt vermist, en alle kleur verdwijnt uit de wereld. Je speelt dus niet als Chicory, maar als degene die haar gaat zoeken: haar grootste fan. Jij krijgt de Brush in handen, en kunt daarmee overal op tekenen. Bekijk ook zeker even de trailer van de game:

Interesse in zo’n fysieke editie? Zowel de standaardeditie als de collector’s edition zijn vanaf 15 november te pre-orderen. Levering wordt ergens in mei verwacht.