Super Mario Party Jamboree-achtergrond nu gratis te downloaden via My Nintendo

Regelmatig zijn er leuke dingen te koop met platina punten via My Nintendo. Deze dingen kunnen variëren van in-game voorwerpen tot echte officiële posters. Toch worden er soms ook gratis dingen weggegeven, maar dan gaat het vaak vooral om achtergronden van jouw favoriete games. Dat is ook nu weer het geval, want er staat namelijk opnieuw een wallpaper voor je klaar.

De reden dat er een nieuwe achtergrond voor iedereen klaarstaat is trouwens best bijzonder. Nintendo Nederland heeft namelijk via het platform X gedeeld dat Super Mario Party Jamboree de snelst verkopende Mario Party-game is! Om dat te vieren kun je nu geheel gratis via My Nintendo zowel een horizontale als verticale variant van de Super Mario Party Jamboree-wallpaper downloaden. Claimen en downloaden kun je doen door op deze link te klikken.