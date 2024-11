Metroidvania Comix Zero komt naar de Switch

Comix Zero is een nieuw project van Bear Games, die de game beschrijft als een “comixvana.” De game presenteert zich namelijk in een soort stripboeken-stijl, waarin spelers tussen panelen springen, de randen van die panelen breken en naar geheimen zoeken tussen de randen. Een releasedatum is helaas nog niet bekend. Wel is er een officiële gameplay trailer verschenen waarin je alvast een blik kunt werpen op de gameplay. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Comix Zero is een metroidvania met RPG elementen. Jij speelt Zero, een ‘slacker’ van aarde die op een dag wakker werd in een Fantasy wereld. Leuk, tot je erachter komt dat deze wereld gerund wordt door slavendrijvers die net zo vrolijk zijn als ze eruit zien. Gelukkig heb je, naast je liefde voor slechte grappen en hygiëne waar menig mens vraagtekens bij zet nog een vaardigheid gekregen hier… namelijk onsterfelijkheid. Klinkt leuk (en ook vooral handig tijdens het vechten met de bad guys) maar er zit wel een keerzijde aan. Elke keer als je doodgaat verlies je namelijk een deel van je herinneringen. Ga te vaak dood en het zullen niet alleen je sleutels zijn die je niet meer kan vinden… Kun jij lang genoeg overleven om een weg terug naar huis te vinden? Of en je ’thuis’ dan allang vergeten?