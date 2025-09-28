[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 40

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

LEGO Party!

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 30 september

LEGO Voyagers is net een week uit, maar dat weerhoudt LEGO er niet van om alvast een nieuw soort LEGO game uit te brengen. Waar Voyaers een co-op puzzelgame was, is LEGO Party een multiplayer party game welke fans van Mario Party meteen zullen herkennen. Verschillende elementen lijken namelijk erg op elkaar, zoals het speelbord en het verzamelen van gouden LEGO steentjes. Het leuke aan deze game is dat je niet gebonden bent aan bestaande personages. Met een waar arsenaal aan minifig-onderdelen zijn de mogelijkheden voor je eigen personages vrijwel eindeloos. Je speelt door knotsgekke Challenge Zones en 60 verschillende minigames gebaseerd op verschillende LEGO-reeksen, zoals Ninjago, Pirates en meer.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 30 september

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles is een remake van het origineel, welke in 1997 op de Playstation verscheen. Het verhaal speelt zich af in het fictieve land Ivalice, waar momenteel een burgeroorlog plaatsvind. Na een eerdere oorlog heeft het koninkrijk grote economische problemen, en momenteel geen koning. De laatste koning overleed kortgeleden en de enige opvolger is nog geen 2 jaar oud. Een regent is nodig om te regeren tot de prins oud genoeg is, maar deze plek wordt begeerd door twee kandidaten. Prins Goltana, gerepresenteerd door een zwarte leeuw, en Prins Larg, gerepresenteerd door een witte leeuw. In de game volg jij het verhaal van twee personen: Ramza en Delita, die hun eigen rol hebben en door deze burgeroorlog heen proberen te navigeren.

Deze vernieuwde versie voegt gesproken dialoog toe aan het spel, in plaats van de alleen uitgeschreven versie van het origineel. Daarnaast zijn de gebruikersinterface en de graphics verbeterd en zal er een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd worden voor nieuwe speler. Ook is het mogelijk om de klassieke versie van de game te spelen, die vrijwel identiek is aan het origineel. Wel zijn ook daar enkele quality of life changes aangebracht, zoals het automatisch kunnen opslaan. Benieuwd naar deze Remaster? Hier kun je onze review lezen.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 [S1& S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 2 oktober

Het is weer tijd voor Mario! Nadat eerder dit jaar de nieuwe Super Mario film werd aangekondigd (De Super Mario Galaxy Movie) besloot Nintendo om zowel Super Mario Galaxy als Super Mario Galaxy 2 voor de gelegenheid opnieuw uit te brengen. Nu is Super Mario Galaxy momenteel al op de Nintendo Switch te spelen (als onderdeel van de Super Mario 3D All-Stars bundel) maar voor Super Mario Galaxy 2 moest je momenteel nog wat moeite doen. Deze was als laatst te spelen op de Virtual Console van de Wii U. Maar nu niet meer! Beleef deze geliefde Mario Games nu op de Switch of Switch 2, perfect om oude herinneringen op te halen of het buitenaardse avontuur voor het eerst te beleven. En mocht je maar één van de twee willen? Ook dit is mogelijk want ze zijn beide los te kopen op de Switch eShop. Los zijn ze €39,99, samen €69,99.

Wat verder verschijnt in de week van 29 september tot en met 5 oktober

30 september – Nicktoons & The Dice of Destiny

30 september – TMNT: Splintered Fate Heroes Bundle

30 september – Mouthole

30 september – Chained up Together

30 september – My Tiny Island

30 september – Peaked Climbing

30 september – Buildest

1 oktober – Notice Me Leena-senpai!

1 oktober – Love, Ghostie

1 oktober – Off the Ground Survival

1 oktober – Candy Trail

2 oktober – Super Mario Galaxy 2

2 oktober – Super Mario Galaxy

2 oktober – Shujinkou

2 oktober – Shujinkou – Deluxe Edition

2 oktober – Shujinkou – Super Deluxe Edition

2 oktober – The Acient Magus Bride -Midsummer Pilgrimage-

2 oktober – Catching Spirits

2 oktober – Colorama Cubes

2 oktober – Craft Your Way

2 oktober – Korean Drone Flying Tour ‘Paldang Water Fog Park’

2 oktober – EGGSCONSOLE ‘Aramo’ MSX

2 oktober – Smith & Dungeon : Crafting the Legendary Weapon

2 oktober – Hidden Legends

2 oktober – Snow Aces

2 oktober – Cats visiting El Dorado

2 oktober – Torched

2 oktober – Grill it! Sanma

2 oktober – No Brake No Gain

2 oktober – To Farm Lands

2 oktober – Broken Rules Collection

2 oktober – Candy Rangers

3 oktober – The Grinch: Christmas Adventures

3 oktober – Söldner-X:Himmelsstürmer

3 oktober – Carlos the Taco

3 oktober – PigglyPagly Boom

3 oktober – Castle of Heart Retold

4 oktober – Myst House

