Puzzel-platformspel Hannah komt naar de Nintendo Switch

Ja, je leest het goed: 3D puzzel-platformspel Hannah komt naar Nintendo’s hybride console! Wanneer is alleen nog wel de vraag, aangezien ontwikkelaar Spaceboy en uitgever QUByte Interactive daar nog niks over hebben gezegd. Gelukkig weten we wel al wel wat over de gameplay van deze titel én is er een officiële teaser op het YouTube-kanaal SpaceBoyMX te vinden. Voor jullie gemak is deze teaser natuurlijk ook onderaan dit artikel te bekijken.

Hannah vindt plaats in een wereld waar herinneringen en angsten worden samengevoegd op fascinerende manieren. Als dit al niet spannend genoeg klinkt, kun je als Hannah puzzels oplossen en gadgets in elkaar zetten. De game belooft trouwens een prachtig uiterlijk te hebben, omdat de belichting en effecten zijn gemaakt zijn in Unreal Engine.