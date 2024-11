Speel vanaf volgende week Super Bunny Man op de Switch

Veel van jullie kennen misschien Super Bunny Man al. Deze chaotische co-op physics-based platformer verscheen in 2017 alweer op de PC, en is daar erg positief ontvangen. De game is in de loop der jaren verschillende keren opgepakt door streamers, waar de hilariteit van de situaties altijd voor veel aandacht zorgde. Voor iedereen die deze geestige game zelf een keer wilde proberen is er nu goed nieuws, want hij verschijnt binnenkort ook op de Switch. Vanaf 21 november kunnen we met deze titel aan de slag, waarbij de Switch versie alle content bevat die er momenteel voorhanden is. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Voor iedereen die nog niet bekend is met Super Bunny Man: In deze game speel je een man in een konijnenpak. Deze man kan zich alleen op een zeer specifieke manier voortbewegen en je zult je best moeten doen om wortels te vinden, valkuilen te ontwijken en überhaupt het eind van het level te kunnen halen. Dit kan alleen, maar de game wordt des te beter als je een vriend overhaalt om je te helpen. De game bevat een uitgebreide Story Mode, met meer dan 50 levels die zowel solo als met vrienden in local en online gespeeld kunnen worden.

Maar daar stopt het niet! Super Bunny Man bevat namelijk ook nog een Party Mode waarin spelers het tegen elkaar opnemen in verschillende mini-games. Zo is er de Deathmatch waarin je je vrienden van de klippen af probeert te schoppen of Basketball, waar je al dunkend probeert de winnaar te worden. Of wat dacht je van Carrot Grab, waarin jullie beiden een jet-pack op krijgen en zoveel mogelijk wortels proberen te verzamelen? ER is genoeg te doen in deze chaotische game!