Hij is er: Stardew Valley 1.6 is nu te spelen op je...

Switch-eigenaren die Stardew Valley spelen, wachten er al meer dan een jaar op: de langverwachte 1.6-update. Ontwikkelaar ConcernedApe teasede zijn fanbase regelmatig door tipjes van de sluier op te lichten op zijn Twitter/X, maar dat maakte ons alleen maar ongeduldiger. In maart kwam de update uit voor de pc-versie van de farming game, maar wie dacht dat de console- en mobile-variant vervolgens niet meer lang op zich zou laten wachten, kwam bedrogen uit. Eind september kwam dan eindelijk het verlossende woord: op 4 november is hij ook op de Switch te spelen. En dat is natuurlijk vandaag.

Er is een goede reden dat fans reikhalzend naar deze update hebben uitgekeken. Het is namelijk een behoorlijke, met massa’s nieuwe features. Vreemd is het dan ook niet dat Stardew Valley door een recordaantal mensen werd gespeeld toen de update voor pc-spelers uitkwam. De volledige changelog van de 1.6-update is hier te vinden. We wisten al dat het een grote update zou zijn, maar de lijst is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend geworden. Aangezien het een behoorlijke waslijst is, zullen we het een en ander ook hieronder even uitlichten.

Het Desert Festival is een nieuw lentefestival dat drie dagen duurt, en daarnaast zijn er twee minifestivals die draaien om vissen vangen: Trout Derby en SquidFest

Er is een nieuw Mastery-systeem toegevoegd. Hier krijg je nieuwe perks en items!

De nieuwe boerderij is de Meadowland Farm, een ruim landgoed met blauw gras (ook nieuw) en meteen al een kippenren met twee kippen. Je kunt dus vanaf het begin al eieren farmen en veel sneller mayonaise maken.

En als we het dan toch over mayonaise hebben: die kun je nu drinken. Laten we daar niet te veel over nadenken.

Een hoop nieuwe dialoog voor NPC’s

Winteroutfits voor de NPC’s. We hebben hieronder een plaatje voor je.

Dit is een grote voor de dierenliefhebbers onder ons: je kunt nu meerdere huisdieren hebben! Je moet wel eerst een relatie opbouwen met je startershuisdier. Naast honden en katten, waarvan nu twee nieuwe rassen beschikbaar zijn, kun je nu ook schildpadden adopteren. Bovendien geven huisdieren die van je houden je soms cadeaus, dus je krijgt meer dan alleen liefde terug van ze. Je kunt Robin nu ook een voerbak laten plaatsen voor je trouwe viervoeter(s), om ze een geheel eigen plekje te geven.

Nog een dieren-gerelateerde update: een nieuwe questline in het teken van een wasberenfamilie die in Cindersap Forest komt wonen. Het helpen van deze pluizige bosbewoners levert je diverse items en een nieuw winkeltje van mevrouw Wasbeer op.

Er komt nu twee keer per seizoen een boekenverkoper naar het dorp.

Er is een scala aan nieuwe items beschikbaar, variërend van nieuwe machines tot nieuwe gewassen en van een berg nieuw meubilair tot verschillende skill books.

Je kunt je huis en de voerbak van je huisdier nu verplaatsen.

Skull Cavern is uitgebreid met meer kisten en een speciaal standbeeld waarmee je hard mode kunt inschakelen.

Visuele verbeteringen, zoals: er zijn watervallen toegevoegd, er is meer ruimte bij de bushalte, er zijn nu jack-o-lanterns in de herfst, de kaart is opnieuw getekend en is nu gedetailleerder, het wordt nu eerder donker in de winter.

Ginger Island heeft diverse updates gehad.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de nodige Quality of life-updates, gameplay-fixes en meer geïmplementeerd. Hoe dan ook, dit is slechts een hele kleine greep uit de lijst met updates. Sterker nog, sinds de pc-release zijn er inmiddels alweer enkele follow-up-updates geïntroduceerd, zoals 40 nieuwe lay-outs voor de mijnen en meer fish frenzies. Klinkt eerlijk gezegd niet verkeerd. En omdat voor de Switch specifiek patch 1.6.9 wordt geïntroduceerd, profiteren wij ook met een van die follow-ups. Geduld wordt beloond!

Nu 1.6 dan eindelijk is uitgerold voor consoles en mobiele apparaten hopen de fans van ontwikkelaar ConcernedApe dat hij zich nu weer gaat focussen op zijn nieuwe project: Haunted Chocolatier. Hoewel de game al in 2021 is aangekondigd, is er nog niet veel over bekend.

Is dit voor jou de gelegenheid om opnieuw in Stardew Valley te duiken, of misschien wel de game voor het eerst te proberen? Van welke nieuwe features word jij het meest blij?