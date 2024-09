Stardew Valley-update 1.6 verschijnt op 4 november op de Switch

Als je Stardew Valley op jouw computer speelt, dan kun je al maanden aan de slag met de allernieuwste update van het spel. Het was al bekend dat update 1.6 ook naar Nintendo’s hybride console zou komen, maar een releasedatum was er nog niet. Tot gisteravond tenminste, want toen kondigde ontwikkelaar ConcernedApe aan dat de update vanaf 4 november te downloaden is op onder andere de Switch.

Updates van games zijn meestal niet heel groot, maar dat is bij Stardew Valley niet het geval! Zo brengt update 1.6 bijvoorbeeld nieuwe evenementen met zich mee, krijgen NPC’s extra dialogen en kun je nu meerdere huisdieren aanschaffen. En dit is pas het topje van de ijsberg, want er is nog veel meer toegevoegd.

Release date for Stardew Valley console & mobile 1.6 update: November 4th — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 22, 2024

Kijk jij al een tijdje uit naar deze update en kun je niet wachten om ermee aan de slag te gaan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!