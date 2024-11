Dit zijn de Nintendo eShop-hoogtepunten van de maand oktober (2024)

Oktober was een hele mooie maand als het gaat om de games die in die maand verschenen. Zo konden Switch-bezitters onder andere aan de slag met Tinkertown, Magic Cats Pots en Monospaced Lovers. Echter is dit maar het topje van de ijsberg en zag je vorige maand misschien door de bomen het bos niet meer. Daarom heeft Nintendo Nederland vanmiddag een video op haar YouTube-kanaal geplaatst met daarin alle aanraders van de maand oktober.

Als je hieronder naar de thumbnail van de video kijkt, zie je dat Sonic X Shadow Generations, Super Mario Party Jamboree en Just Dance 2025 Edition hier in voorkomen. Mocht je onze review van het allernieuwste Mario Party- of Just Dance-spel willen lezen. Dan hoef je alleen maar op de naam van het spel te klikken. Wil je erachter komen wat de andere hoogtepunten zijn van vorige maand? Bekijk dan onderstaande video!