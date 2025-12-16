Hollow Knight krijgt Switch 2-versie

De nieuwe gratis DLC voor Hollow Knight: Silksong is niet het enige goede nieuws van Team Cherry vandaag. Er is namelijk ook een Nintendo Switch 2-editie van de eerste game, Hollow Knight, aangekondigd! Die moet ergens in 2026 verschijnen als een gratis upgrade voor alle eigenaren van de Switch-versie van de game.

De Hollow Knight Nintendo Switch 2-edition bevat alle updates en verbeteringen die ook Silksong op het platform heeft gekregen: hogere framerate-modi, hogere resoluties en vele extra grafische effecten. Net als bij Silksong kunnen spelers die Hollow Knight al voor de Nintendo Switch bezitten, de nieuwe Nintendo Switch 2-edition gratis downloaden wanneer deze in 2026 verschijnt. Ter voorbereiding op de S2-release werkt Team Cherry momenteel alle versies van de originele game voor de huidige platforms bij. Er zullen dan ook updates gaan verschijnen die functies toevoegen en bugfixes bevatten. Als je benieuwd ben naar de precieze details van deze updates, kijk dan vast naar de lijst van de beta-versie op Steam.

Wat vind jij van de aankondiging van de Hollow Knight Switch 2-edition?