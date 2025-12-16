Hollow Knight: Silksong DLC aangekondigd

Het is nog maar een paar maanden geleden dat het langverwachte Hollow Knight: Silksong verscheen. En dat hebben vooral de digitale winkels geweten, want al snel liepen die vast vanwege alle interesse. Een pessimist zou zeggen: zoveel hype voor een game? Dat kan bijna niet goed gaan! Gelukkig bleek die vrees ongegrond, want zelfs de preview maakte onze verwachtingen al waar. Maar ook na de release is er wat om naar uit te kijken. Team Cherry sluit het jaar namelijk af met feestelijk nieuws: volgend jaar krijgt Hollow Knight: Silksong gratis DLC!

De aankomende gratis DLC, genaamd Sea of Sorrow, is blijkbaar al een tijdje in de maak. Met zo’n naam zal jullie waarschijnlijk niet verrassen dat de uitbreiding een scheepvaart-thema heeft. Je kunt nieuwe gebieden, bazen, gereedschappen en meer verwachten, al houdt Team Cherry details voor nu geheim. Vlak voor de release kunnen we meer nieuws verwachten (en laten we hopen dat die release niet te lang op zich laat wachten!). Onderstaande teaser trailer geeft je een korte indruk van de uitbreiding. Was jij al toe aan deze Hollow Knight: Silksong DLC, of ben je nog lang niet uitgespeeld met de hoofdgame? Laat het ons weten in de comments!