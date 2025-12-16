Final Fantasy VII Remake demo nu beschikbaar op Switch 2

Begin volgend jaar verschijnt Final Fantasy VII Remake op de Nintendo Switch 2. De game werd afgelopen jaar aangekondigd tijdens Gamescom maar de release laat nog even op zich wachten tot januari 2026. Vanaf nu is het echter wel mogelijk een demo van Final Fantasy VII Remake te spelen op de Switch 2. De demo is 7.9 gigabyte groot en bevat het eerste hoofdstuk van het spel.

Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In de game speel je met Cloud Strive en zijn vrienden Barret, Tifa en Aerith. Samen zijn jullie verzetsstrijders die het opnemen tegen het kwaadaardige bedrijf Shinra en de mysterieuze Sephiroth. het eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar het eerste gebied uit de originele game. Heb jij deze felbegeerde actie RPG al gespeeld? Of ben je van plan om dat met deze versie voor het eerst te doen? Laat het weten in de reacties!

Final Fantasy VII Remake zal 22 januari naar de Nintendo Switch 2 komen.