Releasedatum voor Woolhaven-DLC voor Cult of the Lamb

Afgelopen augustus kondigden uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Massive Monster nieuwe DLC aan voor Cult of the Lamb. Woolhaven, zoals de uitbreiding heet, heeft nu ook een releasedatum. De DLC verschijnt op 22 januari 2026 en gaat $16,99 kosten (in euro’s waarschijnlijk iets minder). Na de eerdere updates in 2024 waarbij lokale co-op en veel nieuwe content werd toegevoegd, is Woolhaven het volgende waar spelers naar kunnen uitkijken.

Woolhaven-DLC

Maar wat voegt de, volgens de ontwikkelaars bomvolle uitbreiding toe? In deze nieuwe verhaallijn roept een verdwaalde God je vanaf een mysterieuze berg. Je moet de kudde herbouwen en de winter opnieuw tot leven wekken om de waarheid over de gevallen lammeren te ontdekken. Ga de confrontatie met het verleden aan voordat het je verteert. Kun jij de zonden uit het verleden ongedaan maken? Bekijk vooral de twee nieuwe trailers hieronder om een indruk te krijgen van Woolhaven!

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb verscheen in 2022 voor o.a. de Nintendo Switch. Je kruipt in de wollige vacht van een bezeten lammetje. Dit enorm schattige babyschaap is gered van een verschrikkelijke afgang door een onheilspellende vreemdeling. Het is aan jou om de schuld terug te betalen. Dit doe je door een gemeenschap op te bouwen. Verzamel middelen om het creëren van gebouwen mogelijk te maken en stap in de meest angstaanjagende kerkers. Maar let op: hier lopen dodelijke insecten rond die wel een hapje lam lusten. Cult of the Lamb bestaat dan ook uit verzamelen, gevechten, bouwen en overleven. Lees vooral onze review van destijds om te begrijpen waarom dit een fantastische game is. Als je daarna overtuigd bent, dan scoor je de basisgame tot en met 21 december nog met 50% korting voor €12,49 in de Nintendo eShop.

Ga jij voor de Woolhaven-uitbreiding? Laat het ons weten in de reacties!

Woolhaven-DLC Releasedatumtrailer:

Mid-Winter Showcase-trailer: