Jerry Anker and the Quest to get Love deze maand nog naar de Nintendo Switch

Jerry Anker and the Quest to get Love deze maand nog naar...

Sometimes You heeft Jerry Anker and the Quest to get Love aangekondigd, een point-and-click game die veel inspiratie haalt uit de Leisure Suit Larry series. De game staat gepland voor release op 21 november, en interessant is dat de game momenteel alleen naar de Nintendo Switch lijkt te komen. Voor de gelegenheid is er natuurlijk ook een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In dit point-and-click avontuur speel jij Jerry Anker, die echt heel graag een feestje wil bijwonen. De beroemdste meiden in Blueball Falls geven het feest van het jaar, maar jij, Jerry Anker, bent niet uitgenodigd. Je bent nu eenmaal niet populair genoeg. Maar Jerry laat het er niet bij zitten! Het is niet alsof hij gewoon naar binnen durft te lopen, maar hij heeft meer trucjes achter de hand. Help Jerry de sluwe vos te zijn die hij wil zijn, terwijl je je gezond verstand, humor en outside-the-box denken gebruikt om iedereen te slim af te zijn. Je hebt vanavond maar één doel: een date met één van de best uitziende dames! Bereid je voor op een fantastisch handgetekend 2D avontuur met bekende personages, grappige gesprekken en genoeg ‘opwindende’ gebeurtenissen. Help jij Jerry zijn doel te behalen?