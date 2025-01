Is het doek gevallen voor Punch-Out!!?

Boksgame Punch-Out!! verscheen voor het eerst in 1984. Dit arcadespel kreeg echter al snel een vervolg, zowel in de arcades als op de NES en de SNES. Hoewel je deze game misschien niet kent, is de kans groot dat je ooit de protagonist langs hebt zien komen. De hoofdrol is namelijk weggelegd voor Little Mac: een personage dat Super Smash Bros-spelers wel bekend voor zal komen. En de iconische soundtrack roept wellicht ook wat herinneringen op.

Hoewel deze serie inmiddels retro te noemen is, is Punch-Out!! niet vergeten. In 2009 kwam er een Wii-versie uit die op het gebied van gameplay zeer goed werd ontvangen. Maar als we gamejournalist Imran Khan mogen geloven, kan dat zomaar eens het laaste zijn dat we van deze serie zullen horen. Op het ResetEra-forum deelde hij namelijk dat hij ooit een medewerker van een nauw betrokken studio naar een nieuw deel had gevraagd. Volgens deze medewerker kon de Wii-versie van Punch-Out!! rekenen op aanzienlijke backlash ten aanzien van de stereotyperende personages. Dit commentaar, gecombineerd met het feit dat andere spellen van de Punch-Out!!-studio meer verkooppotentie hadden, kon wel eens het einde betekenen van deze serie. Maar, zo benadrukt Khan terecht, dit is natuurlijk het perspectief van één persoon. Een officieel statement is het allerminst. Had jij nog op een nieuwe Punch-Out!! gehoopt? Laat het ons weten in de comments!