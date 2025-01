Sonic The Hedgehog 3 is vanaf 21 januari digitaal te koop

Het X-kanaal The Holywood Handle heeft vandaag laten weten dat Sonic The hedgehog 3 op dinsdag 21 januari digitaal verschijnt. Dit betekent dat je de film vanaf deze datum in ieder geval kan bestellen en misschien zelfs al kan streamen.

‘SONIC 3’ releases on digital platforms on January 21 — one month after its theatrical release.



Read our review: https://t.co/76pGW9kjGC pic.twitter.com/3sDTjnXOAO — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) January 2, 2025

Sonic The Hedgehog 3 is een groot succes in de bioscopen. Zo werd vorige week al duidelijk dat de film al meer dan 200 miljoen dollar heeft opgebracht. De kans is groot dat jij de film dan ook al hebt gezien. Mocht je dit toch nog willen doen, dan hoef je hier binnenkort in ieder geval niet meer voor naar de bios. Het is belangrijk om te vermelden dat The Holywood Handle hier beweert dat de film op de 21ste digitaal verschijnt. Het X-account van de Sonic-film heeft dit nieuws vervolgens niet bevestigd. Het is daarom belangrijk om dit nieuws met een klein korreltje zout te nemen.

Heb jij Sonic The hedgehog 3 al gezien? Of vond jij de film een bioscoopbezoek niet waard? Laat het weten in de reacties!