Partygame Awkward 2 verschijnt ook in de eShop

De Steam-release van Awkward 2 werd al enige tijd geleden aangekondigd. En dat het alleen bij Steam bleef was bijzonder, want de voorganger van deze partygame was wel verschenen in de eShop. Fans kunnen gelukkig gerust zijn: inmiddels is duidelijk dat ook dit vervolg voor de Nintendo Switch uit zal komen.

In Awkward 2 moet iemand een vraag beantwoorden terwijl de rest probeert te raden welk antwoord deze persoon heeft gegeven. En zoals de titel al weggeeft kunnen deze vragen variëren van ongebruikelijk tot ronduit ongemakkelijk. Voor hoevel euro zou jij bijvoorbeeld je nier verkopen? Of wiens toilet zou je verstoppen? Wie het beste de antwoorden van zijn medespelers kan raden, komt als winnaar uit de bus.

Je kunt Awkward 2 spelen met 2 tot 8 spelers door je telefoon als controller te gebruiken. Voor drukkere gelegenheden biedt de game echter ook massive multiplayer support. En met de 10.000 vragen die het spel voor je klaar heeft liggen, zul je niet snel uitgespeeld raken. Het enige wat helaas nog mist, is een concrete releasedatum. Zou jij een Awkward-avond met je vriendengroep plannen? Laat het ons weten in de comments!