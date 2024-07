Is Link een speelbaar personage in Zelda: Echoes of Wisdom?

Het lijkt er wel op!

De nieuwe Legend of Zelda-game – Zelda: Echoes of Wisdom – komt steeds dichterbij, dus het is niet zo gek dat er steeds meer informatie opduikt. Wat dit nieuwe deel zo bijzonder maakt, is dat Zelda deze keer de hoofdrol vertolkt in plaats van Link. Maar moet ze de schijnwerpers misschien toch delen met de stille held die we allemaal zo goed kennen? Uit een rating van ESRB blijkt van wel.

In de omschrijving die zij van de game geven, staat dat spelers gebruikmaken van een zwaard en pijl en boog wanneer ze als Link spelen. Het lijkt er dus op dat Zelda niet het enige speelbare personage is. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het in deze game vooral om haar draait. Speel je als de prinses, dan gebruik je de Tri Rod om echo’s van monsters te creëren, die je vervolgens inzet in de strijd. Omdat er nog vrij weinig bekend is over Echoes of Wisdom, weten we nog niet hoe Link precies in dit verhaal gaat passen. Vooral aangezien we hem in de trailer in een portal zien verdwijnen.

De volledige beschrijving van ESRB lees je hieronder:

This is an adventure game in which players assume the role of Zelda as she attempts to dispel rifts throughout Hyrule and rescue Link. From a ¾-overhead perspective, players explore various environments while fighting stylized enemies (e.g., humans, creatures). As Link, players use a sword and arrows to defeat enemies; Zelda can use a magic wand to summon creatures (e.g., wind-up knights, pig soldiers, slime) for battle. Some enemies can be defeated by being set on fire; other creatures dissolve into mist when defeated. Battle sequences are somewhat frenetic, with several enemies attacking/fighting at once.

Wat verwacht jij van de game? Zal Link volgens jou een grote rol spelen in Echoes of Wisdom? Laat het ons weten in de comments!