Dros krijgt launch trailer

Duik in labyrintische mysteries en maak kennis met vreemde personages in Dros.

Dros is afgelopen vrijdag verschenen voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft uitgever RedDeerGames nu een launch trailer gedeeld waarin je als speler een goede eerste indruk krijgt van deze platform game. De trailer is hieronder te bekijken.

Dros is een action adventure game met platformelementen waarin je speelt als een kleverig wezen en een menselijke premiejager. Als dit wezen verken je 40 diorama-achtige levels vol vreemde personages ingewikkelde puzzels, verborgen kamers en oude collectibles. Wanneer de kapitein aan een zijden draadje hangt gooit het lot een curveball. In Dros hebben karakters met verschillende motieven hetzelfde doel, namelijk het stoppen van de alchemist. Dit doe je door te duiken in de labyrintische mysteries van de toren en kennis te maken met de eigenzinnige bewoners. In Dros wonen de mensen en Dros in dezelfde toren, waar de grens tussen goed en kwaad zo golvend is als een kronkelend rietje. Lukt het jou om de alchemist te stoppen?