Team Strand wint Summer Nights Splatfest in Splatoon 3

Lees snel verder voor de volledige uitslag!

Summer Nights Splatfest in Splatoon 3 vond afgelopen weekend plaats en is nog maar net afgelopen. Toch is er al een winnaar is uitgeroepen. De vraag waar het tijdens dit spannende Splatfest om ging luidt: “Wat zou je een dag willen afhuren? Paleis, pretpark of strand?” Tijdens het tussenrapport werd al bekend dat team Pretpark voor stond. Inmiddels weten we dat niet team Pretpark is geworden, maar team Strand is de winnaar!

De volledige uitslag

Prijsschelpen

Paleis 34,21% 90p

Pretpark 32,60%

Strand 33,19% 45p

Stemmen

Paleis 19,05%

Pretpark 59,77% 70p

Strand 21,18% 35p

Open

Paleis 32,54%

Pretpark 33,67% 60p

Strand 33,79% 120p

Pro

Paleis 33,63% 60p

Pretpark 31,27%

Strand 35,10% 120p

Driekleurengevecht

Paleis 32,09%

Pretpark 35,21% 180p

Strand 32,70% 90pp

Puntentotaal

Paleis 150p

Pretpark 310p

Strand 410p

Wanneer je de game vanaf nu opstart, zal je jouw superzeeslakken ontvangen voor deelname aan het Splatfest. Vergeet dat zeker niet te doen. Laat ook in de reacties hieronder weten voor welk team jij hebt gestreden!