Japanse stemactrice van Bayonetta overleden

Stemactrice Atsuko Tanaka is op 61-jarige leeftijd overleden. We kennen haar vooral als de Japanse stem achter fan-favourite-personage Bayonetta van de gelijknamige game-serie.

Japanese voice actress Atsuko Tanaka has passed away. She was 61 years old.



Tanaka-san had been battling an undisclosed illness for the last year.



Here are some of her notable roles:



– Bayonetta (Bayonetta)

– Caster (Fate)

– Konan (Naruto)

– Lisa Lisa (JoJo's Bizarre… pic.twitter.com/QfGPrAUjGK — Jivesh (@Jivesh1995) August 20, 2024

Zoals we in bovenstaande Tweet kunnen lezen, weten we niet aan welke ziekte de actrice is gestorven. Maar in plaats van ons te focussen op de narigheid die een eind aan het leven van deze bijzonder talentvolle actrice heeft gemaakt, willen we liever terugkijken op de impact die zij heeft gehad op Japanse gamers en anime-fans.

We kennen haar dus vooral als Bayonetta, maar daarnaast was zij ook de Japanse stem achter Lara Croft uit de Tomb Raider-games. Verder was zij veel te horen in klassiekers als Bloody Roar 4, Onimusha en verschillende Final Fantasy-games. Ze mocht zelfs Chun-Li inspreken in Street Fighter III: 3rd Strike. En alsof dat niet genoeg is, is ze in de anime-wereld ook heel bekend, met belangrijke rollen in Ghost in the Shell, Batman Ninja en JoJo’s Bizarre Adventure.

We wensen haar familie, vrienden en collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijd.