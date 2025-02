Het Kamiya-verse is een ding, bevestigt maker Hideki Kamiya

Hideki Kamiya heeft diverse bekende franchises op zijn naam staan, van Bayonetta tot Viewtiful Joe. Maar wist jij dat al deze games zich in hetzelfde universum afspelen? De videogamedesigner bevestigde dit onlangs zelf: het Kamiya-verse bestaat.

Aanleiding hiervoor was een fan die hem op social media de volgende vraag stelde: spelen Bayonetta en Devil May Cry zich in hetzelfde universum af? Kamiya antwoordde daarop dat dat niet alleen klopte, maar dat er nog veel meer franchises bij hoorden. Naast deze twee gamereeksen spelen ook Okami, Viewtiful Joe en The Wonderful 101 zich in dezelfde wereld af. Het Kamiya-verse noemt hij het. Dit vertelt hij in een YouTube-video waarin hij reageert op verschillende comments en vragen van zijn fans.

Aangezien hij er zelf niet over uitweidt, is het aan ons om in te vullen hoe al deze franchises naast elkaar kunnen bestaan in dezelfde wereld. Het is niet bepaald een vanzelfsprekende aanname dat een Devil May Cry en Okami uit eenzelfde universum komen, maar als de schepper van deze games het zelf zegt, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken?

Heb jij wilde theorieën over hoe het Kamiya-verse in elkaar steekt? Dan horen we die natuurlijk graag in de comments!