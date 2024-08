Bekijk hier om 20:00 uur Gamescom Opening Night Live 2024

Morgen is het dan weer zover en zal Gamescom 2024 van start gaan Keulen. Inmiddels is het een traditie dat de grootste gamebeurs van Europa wordt geopend met de Gamescom Opening Night Live, gepresenteerd door Geoff Keighly. Tijdens de show worden veelal nieuwe aankondigingen gedaan én vooral veel games getoond. Dit jaar kunnen we in elk geval een aantal nieuwe game-aankondigingen verwachten tijdens Gamescom Opening Night Live. Een aantal werd niet genoemd, maar wel dat het om meerdere nog onaangekondigde titels gaat.

De livestream start vanavond om 20:00 en is te bekijken via onderstaande stream. Wat hoop jij allemaal te zien?