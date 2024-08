King of Meat aangekondigd voor de Nintendo Switch

Amazon Games heeft tijdens Gamescom 2024 de game King of Meat aangekondigd, een nieuwe game van ex-Lionhead- en Media Molecule-ontwikkelaars. Het spel is een combinatie van een coöp-actie-multiplayer en een dungeon-builder. Tijdens het spel werken gamers online samen in de fictieve tv-show King of Meat om dungeons vol vijanden en vallen te voltooien. Spelers kunnen zelf dungeons maken welke kunnen worden gedeeld met de game-community. Met de door gamers zelf gegenereerde kerkers en velen aanpassingsmogelijkheden biedt King of Meat talloze mogelijkheden om je eigen creativiteit tot uitdrukking te brengen.

King of Meat heeft nog geen releasedatum. Wél is bevestigd dat de game naar de Nintendo Switch komt en is onderstaande trailer alvast te bekijken. Tijdens Gamescom kunnen wij de game alvast proberen. Houdt onze website in de gaten voor een uitgebreide eerste indruk! Wat zijn jouw eerste indrukken van de game? Laat het ons hieronder weten!