Kijk vanmiddag om 16:00 mee naar de Splatoon Raiders Direct

Graag herinneren we jullie aan de Splatoon Raiders Direct die vanmiddag om 16:00 plaatsvindt. Deze livestream werd begin deze maand al aangekondigd. Wat we weten is dat de presentatie ongeveer 15 minuten gaat duren en we meer te zien én horen krijgen over deze aanstaande titel. Hieronder vind je twee verschillende versies van de stream. De Nederlandse en de Amerikaanse. De Amerikaanse is toegevoegd aangezien er na de Direct nog een Treehouse Live-presentatie volgt bij die versie.

Op 23 juli is het zover: dan verschijnt Splatoon Raiders exclusief voor de Switch 2. In het spel ben je een monteur die samen met Deep Cut de mysterieuze Spirhalite Islands verkent op zoek naar schatten. Met een enorme keuze aan wapens en gadgets neem je het op tegen hordes Salmonids, vecht je in raids en verzamel je loot. Je hebt in je gameplay iemand van Deep Cut bij je die je komt helpen in een krachtig mechanisch pak. Hoewel de game gemaakt is voor single-player, kun je het met drie andere spelers spelen. Zowel lokaal als online. Helaas heb je ook voor de lokale multiplayer extra consoles/games nodig.

Ga jij de Splatoon Raiders Direct kijken? Veel plezier!

Nederland:

Amerika: