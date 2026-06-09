Nieuwe beelden van Splatoon Raiders + Direct aangekondigd

23 juli is het zover: dan verschijnt de singleplayer game Splatoon Raiders op de Nintendo Switch 2. Hoewel dat geen nieuw nieuwtje is, zijn er vandaag wel nieuwe gameplaybeelden getoond tijdens de Nintendo Direct. Zo hebben we kennis gemaakt met de Schipbasis en kregen we een rondleiding op de Spiralieteilanden voor een schattenjacht. Dit en nog veel meer is in onderstaande video te zien.

Toch wilt Nintendo graag nog veel meer informatie met ons delen over dit aankomende Splatoon-spel. Er staat namelijk ook een speciale Direct gepland staat voor 30 juni om 16:00 uur. Daarnaast zullen er tot de release van deze titel in de Nintendo Today!-app dagelijks strips te lezen over de eigenaardige eilandavonturen van het muzikantentrio Deep Cut.