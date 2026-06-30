Meer muziek van Mario Kart World toegevoegd aan Nintendo Music

Begin deze maand verscheen Mario Kart World op Nintendo music met 130 tracks. Het opvallende hiervan was dat het alleen de nieuwe tracks van de game bevatte. Nu is daar eerder al verandering in gekomen toen er al Free Roam tracks toegevoegd werden van verschillende andere games zoals Galaxy.

Vandaag zijn we van 189 tracks naar de 214 tracks gegaan. Dit komt doordat de tracks van Mario Kart Wii en Mario Kart DS zijn toegevoegd. Hierdoor zijn er ondertussen 11 klassieke games toegevoegd van Free Roam. Alle Free Roam tracks hebben een eigen playlist die je hier kunt beluisteren.

Om de muziek te beluiisteren is er een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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