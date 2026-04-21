Splatoon Raiders verschijnt 23 juli

De vorig jaar via Nintendo Today aangekondigde Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli. Dat nieuws is onthuld via een gloednieuwe trailer op Nintendo Today. De game is een game gefocust op single-player. De trailer laat niet alleen veel actie met verschillende wapens zien, maar ook oude bekende personages die terugkeren. Zowel vriendschappelijk zoals Deep Cut als vijandig. Van Deep Cut komt er op de lanceerdatum ook weer een trio van amiibo met hun nieuwe uiterlijk.

Splatoon Raiders verschijnt exclusief voor de Switch 2 en in het spel ben je een monteur die samen met Deep Cut de mysterieuze Spirhalite Islands verkend op zoek naar schatten. Met een enorme keuze aan wapens en gadgets neem je het op tegen hordes Salmonids, vecht je in raids en verzamel je loot. Je hebt in je gameplay iemand van Deep Cut bij je die je komt helpen in een krachtig mechanisch pak.

Hoewel de game gemaakt is voor single-player, kun je het met drie andere spelers spelen. Zowel lokaal als online. Helaas heb je ook voor de lokale multiplayer extra consoles/games nodig. Vooralsnog is alleen de eShop prijs bekend. De game zal daar € 49,99 gaan kosten, fysiek wordt waarschijnlijk gezien de trend met andere games € 59,99.