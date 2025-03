King of Meat komt in 2025 naar de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen week, welke nog geheel in het teken stond van de originele Nintendo Switch, werd duidelijk dat we zelfs in 2026 nog games op Nintendo’s hybride console mogen verwachten. Ook dit jaar komt er nog voldoende naar de Switch en één van deze games is King of Mwat. Deze titel werd in 2024 al aangekondigd, maar sindsdien bleef het stil. De game staat echter nog steeds op de planning om te verschijnen voor de Switch en moet ‘ergens in 2025’ uitkomen. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Ook zijn er een aantal nieuwe screenshots van de game verschenen, welke je hieronder kunt bewonderen.

King of Meat is een combinatie van een coöp-actie-multiplayer en een dungeon-builder. Tijdens het spel werken gamers online samen in de fictieve tv-show King of Meat om dungeons vol vijanden en vallen te voltooien. Spelers kunnen zelf dungeons maken welke kunnen worden gedeeld met de game-community. Met de door gamers zelf gegenereerde kerkers en velen aanpassingsmogelijkheden biedt King of Meat talloze mogelijkheden om je eigen creativiteit tot uitdrukking te brengen.