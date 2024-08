Nieuwe trailer voor Little Nightmares 3, release verplaatst naar 2025

Fans van de Little Nightmares-serie kijken al enige tijd uit naar het langverwachte derde deel. Helaas werd enkele maanden geleden aangekondigd dat Little Nightmares 3 is uitgesteld tot 2025. Wie had gehoopt dat er tijdens Gamescom Opening Night Live 2024 meer informatie over een releasedatum zou komen, zal waarschijnlijk teleurgesteld zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de game van Tarsier Studios deze avond niet vertegenwoordigd was. We werden namelijk wel getrakteerd op een nieuwe gameplaytrailer.

Je bekijkt de ‘Friendship Trailer’ hier:

Hoewel we dus nog een tijdje moeten wachten, krijgen we wel alvast een betere indruk van hoe Little Nightmares 3 eruit gaat zien. We zien veel kenmerkende gameplay en een flinke dosis lugubere vijanden, wat voor fans van de serie goed nieuws is. Little Nightmares draait natuurlijk om de onheilspellende sfeer en je machteloosheid als kleintje in een wereld die veel te groot voor je is. Dat zien we hier ook weer terug.

Tarsier was vanavond dubbel vertegenwoordigd. Er werd namelijk nóg een game aangekondigd: Reanimal. Ook deze ademde die kenmerkende Little Nightmares-vibes, maar dan toch weer nét even anders. Op basis van de trailer valt het te omschrijven als ‘Little Nightmares on steroids.’ Jammer is wel dat deze vooralsnog niet is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Toch nieuwsgierig? Hieronder bekijk je de trailer.