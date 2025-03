Update voor Nintendo Sound Clock: Alarmo

De Nintendo Sound Clock: Alarmo heeft een update gekregen. Versie 3.0.0 voegt enkele veelgevraagde opties toe aan de speciale interactieve wekker. Onlangs nog werd het thema van de originele Mario Bros. toegevoegd. In deze update gaat het niet om nieuwe muziek, maar wel om een langverwachte optie om de alarm tijd en modus voor elke dag van de week apart in te stellen. Hiervoor kon je slechts één alarm kiezen die je dan aan moest passen wanneer je een keer wat later op wilde staan. In onze review van de Alarmo vonden we dit jammer, dus we zijn blij dat Nintendo deze mogelijkheid nu heeft toegevoegd.

Net als de andere belangrijke verbetering waar veel gebruikers om vroegen, de zogenaamde ‘sleepy sounds modus’. De tijd die je kon instellen voor de herinnering om te gaan slapen was beperkt tot 5 minuten. Dit kon je ook niet aanpassen. Met deze update is dat wel mogelijk en kan de wekker ingesteld worden om het door jou gekozen geluid ergens tussen de 1 tot 60 minuten af te spelen. De volledige patch notes van de update zijn (in het Engels) te lezen op de officiële support pagina van Nintendo.

Ben jij blij met deze toevoegingen aan de Alarmo? Laat het ons weten in de reacties!

Mocht je overwegen een Alarmo aan te schaffen, hij is al een tijdje verkrijgbaar via de My Nintendo Store. Je kunt hem via deze link bestellen. De wekker moet ondertussen ook verkrijgbaar zijn bij andere winkels.

