Tetris en Dr. Mario toegevoegd aan Nintendo Music

Vandaag is het weer tijd voor de wekelijkse toevoeging aan Nintendo Music. De app vol Nintendo-muziek bevat al een hoop klassiekers, zoals The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Bros. Eerder verscheen al Dr. Mario voor de Game Boy in de app. Nu is ook eindelijk de NES-versie toegevoegd. Bovendien is er dit keer niet slechts één toevoeging gedaan, maar zijn het er meerdere. Het gaat naast Dr. Mario (NES) ook om de muziek van Tetris (NES) en Tetris (Game Boy). Ze zijn te beluisteren via de Nintendo Music-app op je smartapparaat. Downloaden kan via de volgende links: Apple App Store of Google Play Store. Het enige wat je nodig hebt naast de app is een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket).

Alle drie de games zijn niet heel uitgebreid qua nummers. Zo heeft Tetris (NES) negen nummers, Dr. Mario (NES) tien nummers en Tetris (Game Boy) achttien nummers. Opvallend aan Tetris (Game Boy) is dat van het nummer A-Type de Early Version te beluisteren valt. Deze versie zal bij veel mensen onbekend zijn, omdat dit nummer alleen bij de eerste release in Japan is verschenen. Daarna werd het nummer al snel vervangen in de latere printrun in Japan en de release in de rest van de wereld voor het nummer dat bij ons bekend is als A-Type.

Ga jij luisteren naar de muziek van een van deze games? Laat het ons weten in de reacties!