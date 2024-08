Launchtrailer voor SteamWorld Heist II

Morgen, 8 augustus, komt SteamWorld Heist II dan eindelijk uit voor de Nintendo Switch. Om de release in stijl in te leiden, heeft Thunderful een gloednieuwe launchtrailer uitgebracht. Die bekijk je hieronder.

SteamWorld Heist II werd dit jaar aangekondigd tijdens de Indie World Showcase, maar liefst 15 jaar na de release van het voorgaande deel. In de tussentijd is er nog een trailer uitgekomen, maar nu staat dan toch de release voor de deur. Ben jij al klaar voor dit nieuwe avontuur?

In dit avontuur kies je als robotkapitein Leeway met je bemanning het ruime sop. Niet (alleen) voor de schatten, maar ook om te ontrafelen hoe het kan dat water de metalen metgezellen aan het roesten krijgt. SteamWorld Heist II vraagt om een strategische aanpak. Door goed na te denken over de vaardigheden en uitrusting van je bemanning kun jij de optimale vechtersbazen creëren. Die je vervolgens in de turn-based combat aan het werk kan zetten natuurlijk! Voeg daar nog een dosis real-time combat op zee aan toe, en het ziet ernaar uit dat we ons met deze game wel een poos kunnen vermaken.

Staat SteamWorld Heist II ook al op jouw verlanglijstje? Laat het ons weten in de comments.