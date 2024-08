Funko Fusion ontvangt nieuwe trailer in het teken van de horrorfilm Nope

Eind april werd er bekendgemaakt dat Funko Fusion naar Nintendo’s hybride console gaat komen. In de tussentijd hebben we middels een trailer kennis kunnen maken met wat gameplay en dat is ook nu weer het geval. Echter wordt er ditmaal dieper in een bepaald deel van het spel gedoken. In de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, worden namelijk beelden van de horrorfilm Nope getoond, maar dan uiteraard in een Funko-jasje. Als je bekend bent met Nope, dan herken je ongetwijfeld de locatie wel!

Funko Fusion is een actie-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van vele kunststof figuurtjes, de Funko Pops. Wat deze game zo bijzonder maakt is dat de werelden uit deze titel zijn geïnspireerd op onder andere Jurassic World, Back to the Future, Five Nights at Freddy’s en dus ook Nope. De personages die afkomstig zijn uit films, stripboeken en games hebben elk hun eigen wapens en speciale moves. Sommige karakters hebben zelfs bijzondere vaardigheden waarmee ze puzzels op kunnen lossen of geheimen kunnen ontdekken.