Westerse release van SUNSOFT is Back! Retro Game Selection op 6 september

Eerder dit jaar verscheen SUNSOFT is Back! Retro Game Selection in Japan. Helaas voor westerse fans was de game geheel in het Japans en dus geen toegankelijke optie om te spelen. Op 6 september komt daar verandering in. Dan is de westerse van SUNSOFT is Back! Retro Game Selection voor onder andere de Nintendo Switch.

SUNSOFT is Back! Retro Game Selection is een compilatie van drie oude SUNSOFT-games: The Wing of Madoola, FireworkThrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido en Ripple Island. Deze games waren oorspronkelijk Famicom-games en zijn al heel wat jaartjes oud. Bovendien is dit de eerste keer dat de games in het Engels speelbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er meerdere toevoegingen gedaan om het beter speelbaar te maken. Zo zijn er save states, rewind, CRT-filter, meerdere opties voor borders en is er ook een Gallery Mode met conceptart.