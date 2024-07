LEGO Super Mario World: Mario & Yoshi opgedoken

Per 1 oktober 2024 te koop!

De afgelopen jaren zijn er al verscheidene LEGO-sets verschenen met Nintendo-personages in de hoofdrol. Zo heeft Animal Crossing: New Horizons begin dit jaar een eigen serie gekregen en is er van Mario al enkele jaren een uitgebreide reeks. Hoewel deze sets meer gericht zijn op kinderen, zijn er ook enkele sets voor volwassenen. Met onder andere een grote bouwbare Bowser en ?-blok zijn er al interessante LEGO-sets rond het Mario-thema voor volwassenen. Zojuist zijn er officiële afbeeldingen online verschenen van LEGO-set 71438 Super Mario World: Mario & Yoshi via een webwinkel uit Singapore (de productpagina werkt op het moment van schrijven niet meer). Vermoedelijk is deze tijdens San Diego Comic-Con te zien, maar LEGO heeft de set nog niet officieel aangekondigd.

De set beeldt Mario die op Yoshi zit uit Super Mario World uit. Om het uiterlijk goed na te bootsen wordt er gebruik gemaakt van zowel gladde stenen als stenen met studs. Daarbij is het geheel beweegbaar door aan de hendel te draaien. De set komt op 1 oktober uit. De prijs in euro’s is voor nu nog onbekend.

Hoe lijkt jou LEGO Super Mario World: Mario & Yoshi? Laat het ons weten in de reacties!