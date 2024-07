Davide Soliani verlaat Ubisoft

Op naar een volgend avontuur?

Davide Soliani, de man die we onder andere kennen als de designer die verantwoordelijk was voor de Mario + Rabbids-spellen, zal Ubisoft gaan verlaten. Via een bericht op X heeft hij zijn besluit naar buiten gebracht. Soliani werkte al een behoorlijke tijd voor Ubisoft, het is na 25 jaar dat hij besluit om het bedrijf te verlaten. Soliani kennen we niet alleen van de recentere Mario + Rabbids-titels, de beste man heeft ook gewerkt aan onder andere Beyond Good & Evil en Rayman op de Gameboy.

Wat de reden voor zijn vertrek is, is niet duidelijk. Ook liet hij op X weten nog niets te kunnen vertellen over zijn volgende avontuur. Ook Ubisoft reageerde op zijn vertrek, en liet via X weten het niet makkelijk te vinden. Wel benadrukte het bedrijf dat beide als vrienden uit elkaar gaan.

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can't say more now. Thanks a lot for everything, truly 🙏❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8 — Davide Soliani (@DavideSoliani) July 24, 2024