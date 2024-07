Zoekspel Hidden Through Time 2: Discovery komt 13 augustus uit

Het nieuwste deel in de serie vol zoekplezier!

Van de reeks Hidden Through Time zijn er inmiddels al twee games verschenen op de Nintendo Switch. Over Hidden Through Time 2: Myths & Magic schreven we laatst nog een review waarin we het met een 7,2 beloonde. En nu staat Hidden Through Time 2: Discovery alweer voor de deur. De game zal op 13 augustus 2024 uitkomen op de Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5, pc via Steam en op mobiele apparaten met Android of iOS.

In Hidden Through Time 2: Discovery krijg je 33 levels voorgeschoteld verdeeld over drie thema’s: Victoriaans, Noir en sci-fi. Je moet in elk level de aangegeven voorwerpen, dieren en personen zien te vinden. Daarbij keert Reality Shift terug, wat onthoudt dat de plaat verandert waardoor andere dingen zichtbaar kunnen worden. Mocht je de campagne uitgespeeld hebben, dan kan je zelf levels maken en andermans levels gaan spelen.

