Level-5 CEO Akihiro Hino verdedigd AI-gebruik tijdens game development

In juni gaf Akihiro Hino, CEO van Level-5, al aan dat het bedrijf experimenteerde met het gebruik van generatieve AI als: “een tool voor meer efficiëntie en verbeterde communicatie”. Nu heeft Hino in een interview met Kotaku aangegeven dat veel game-bedrijven AI al gebruiken in hun development proces. Hij benadrukt daarbij ook de missconceptie dat Level-5 AI gebruikt voor 80% van de code in hun games. Zijn reactie kun je hieronder lezen:

“De waarheid is dat er een nog niet uitgebrachte game bestaat met AI als thema, en voor die specifieke game heeft een programmeur gezegd dat ze bewust AI gebruiken voor de programmering. Ze gebruikten dat als voorbeeld om te suggereren dat zo’n tijdperk eraan zou kunnen komen, en dat is vervolgens enorm uitvergroot.”

Van 5 tot 10 jaar naar 2 jaar

Hij voegde hier ook aan toe dat als zij 80-90% van de code met AI zouden schrijven en op die manier succesvol games zouden maken, dat heel indrukwekkend zou zijn. Ze zouden daarmee zeer gewild zijn binnen de AI-community. “Dat niveau hebben we nog niet bereikt” zegt Hino. Hino gelooft wel dat AI erg belangrijk is voor het besparen van development tijd en dat dit de ontwikkelingsprocessen van games volledig op zijn kop kan zetten. “We zouden daarmee van een wereld gaan waarin het ontwikkelen van AAA-games die iedereen wilt spelen 5-10 jaar duurt naar een wereld waarin we elke twee jaar van ze kunnen genieten”.

AI en plagiaat

Hino gaat tot slot nog in op het probleem met copyright en plagiaat wanneer het aankomt op AI. Hij zegt dat “het gebruik van AI wordt behandeld alsof het synoniem staat aan plagiaat”. Hino lijkt daarmee sterk van mening te zijn veranderd, sinds zijn uitspraken eerder dit jaar over het gebruik van AI. Hij zei er toen het volgende over:

“Een mes kan gebruikt worden om te koken of als wapen; een computer kan games maken of cybercriminaliteit mogelijk maken. AI kan plagiaat produceren als het misbruikt wordt, maar als het op de juiste manier gebruikt wordt, heeft het de potentie om de creatieve wereld nog verder te verrijken.

Ik wil games nog verder zien evolueren tijdens mijn leven. Ik wil droomachtige games ervaren en creëren die de standaarden van de huidige AAA-titels overtreffen. Als we hier de indruk laten ontstaan ​​dat ‘het gebruik van AI slecht is’, kan dat de vooruitgang van moderne digitale technologie ernstig belemmeren. Ik hoop dat zowel makers als publiek AI zullen erkennen als een hulpmiddel dat mensen gebruiken om hun werk te creëren. Laten we hopen dat diverse technologische innovaties leiden tot nog grotere groei in de game-industrie!”