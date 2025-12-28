Productie Mario Kart World-bundel stopgezet

Wie een Nintendo Switch 2 wil kopen en ook interesse heeft in Mario Kart World, is momenteel aanzienlijk goedkoper uit door de bundel te kopen. Het lijkt er echter op dat, als je daar interesse in hebt, je snel je keuze moet maken. Volgens de retailer Gamestop zou de productie van de Nintendo Switch 2 bundel, waar de nieuwste Mario Kart-titel bij inbegrepen zit, namelijk zijn stopgezet. De winkel roept dan ook op de bundel nu te kopen, nu deze nog op voorraad is.

Helemaal onverwachts komt het bericht overigens niet. Eerder doken al geruchten op dat de bundel niet meer geproduceerd zou worden en al bij de launch van de Switch 2 werd duidelijk dat de bundel tijdelijk verkrijgbaar zou zijn. Voor hoe lang werd toen echter niet aangegeven. In elk geval, mocht je interesse hebben in de bundel en je ziet ‘m liggen, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen.