Nintendo wil geen GenAI gebruiken in hun gamedevelopment

Generatieve AI is enorm populair en veel bedrijven willen het gebruiken. Nintendo laat nu weten er weinig interesse in te hebben.

De afgelopen tijd is generatieve AI (GenAI) enorm populair. Van het maken van afbeeldingen tot antwoorden laten maken door ChatGPT. GenAI produceert nieuwe resultaten door oude informatie waar het mee getraind is te hergebruiken. Dit kan zorgen dat verschillende processen sneller gaan. Management van game bedrijven zoals Ubisoft en EA staan dan ook enorm te springen om het gebruik ervan. Nintendo wil liever GenAI links laten liggen.

Belangenorganisaties voor ontwikkelaars, ontwikkelaars en artiesten zijn echter fel tegen het gebruik. Zo zou het uiteindelijk menselijke krachten vervangen en resulteren in minder goede kwaliteit van games. Nintendo had echter nog niet gezegd wat ze wilden doen met GenAI. Tot nu dan, met de aandeelhoudersvergadering heeft Furukawa uitleg gegeven. Het komt er op neer dat Nintendo in elk geval op dit moment GenAI niet wil gaan gebruiken.

In de game-industrie wordt technologie die vergelijkbaar is met AI al geruime tijd geïntegreerd in de bewegingen van vijandelijke personages. Dus gameontwikkeling en AI-technologie hebben altijd een nauw verband met elkaar gehad. GenAI is recentelijk een hot topic geworden en hoewel het creatief kan helpen zijn er problemen met intellectuele-eigendomsrechten. Hier zijn we ons goed van bewust. We hebben tientallen jaren aan kennis om een optimale game-ervaring te maken voor onze klanten. Hoewel we flexibel willen blijven reageren op de ontwikkeling van technologie, willen we waarde creëren die uniek is voor ons en niet wat met alleen technologie bereikt kan worden. Shuntaro Furukawa – President of Nintendo

Nintendo lijkt dus verre van interesse te hebben in de huidige vorm van GenAI en waarschijnlijk zullen de komende jaren dan ook geen GenAI bevatten. Dit zal ook gelden voor de Switch 2. De volledige Q&A is hier terug te vinden. Deze is alleen in het Japans op dit moment.