Minecraft ontmoet de Upside Down in Stranger Things DLC

Nu het slotstuk van hitserie Stranger Things eindelijk een feit is, viert Minecraft het succes van de Netflix-franchise met een speciale DLC. De Stranger Things DLC is nu te spelen.

Deze nieuwe uitbreiding laat je spelen als de belangrijkste personages uit Stranger Things, zoalls Will, Mike, Eleven en ‘Dustybuns’ Dustin. Deze hebben elk eigen vaardigheden die je helpen om puzzels op te lossen en vijanden te verslaan. Die vijanden zijn natuurlijk ook helemaal ‘in theme’, met bijvoorbeeld de bekende Demogorgon en de Mindflayer. Elk seizoen is een spannende quest om in te duiken, waarbij je bent uitgerust met alle nodige jaren 80-gadgets en je betrouwbare fiets. Daarnaast krijg je de kans om een blokvariant van iconische locaties zoals Hawkins te verkennen. Ook is er in de Dressing Room tijdelijk een Hellfire Club-shirt verkrijgbaar – een eerbetoon aan de D&D-club van fanfavoriet Eddie Munson.

De onderstaande trailer laat alles zien wat je moet weten over deze nieuwe DLC.