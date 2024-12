Je kunt een gratis Nintendo-kalender ontvangen

Wil jij graag een zelfafgedrukte Nintendo-kalender op je nachtkastje of bureau? Dat kan nu als je lid bent van My Nintendo!

Gratis te downloaden

Om het nieuwe jaar goed in te luiden, biedt Nintendo nu een gratis, zelf te printen, Nintendo-kalender aan. Via de website van My Nintendo kun je voor nul platina punten deze kalender downloaden. Na het printen is het nog wel belangrijk om de instructie goed door te lezen. Het is namelijk een kalender in de vorm van een driehoek. Zo kun je na iedere twee maanden de driehoek doordraaien voor twee nieuwe maanden. Het is een slim ontwerp, want zo kost het maar twee printjes om een volledige Nintendo-kalender op je bureau te zetten. Zie hieronder de vouwinstructies.

1) Druk de twee kalenderpagina’s af.

2) Vouw beide pagina’s zoals weergegeven horizontaal langs de vrije ruimte tussen de maandblokken.

3) Vouw het onderste stukje van elke pagina naar binnen.

4) Plak dat stukje met lijm of plakband vast achter de bovenkant van de pagina om één helft van de bureaukalender te maken (op elke pagina staan zes maanden).

Komt er op jouw bureau of nachtkastje zo’n mooie kalender te staan?