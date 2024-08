Het is bekend waar het Pokémon Wereldkampioenschap de komende twee jaar gehouden zal worden. Tijdens de slotceremonie van Worlds 2024 kwam namelijk nog een aankondiging voor de Worlds-competitie van volgend jaar en die van 2026. De locaties voor 2025 en 2026 werden tevens in een gloednieuwe trailer getoond, welke hieronder is te zien. Worlds 2025 zal van 15-17 augustus plaatsvinden in in Anaheim, California. Worlds 2026 van 28 tot 30 augustus in San Francisco, California. Tijdens de Locaties voor Pokémon World Championships 2025 én 2026 onthuld nemen spelers over de hele wereld het tegen elkaar op om hun Pokémon-skills te tonen.

Bekijk ook zeker onderstaande trailer, welke de locaties voor de komende twee jaar laat zien.