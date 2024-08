Pokémon TCG Pocket verschijnt in oktober, pre-registratie begint snel

Pokémon TCG Pocket werd vijf maanden geleden op Pokémon Day aangekondigd waarna het stil was. Deze nieuwe app laat je Pokémon kaarten op een nieuwe manier beleven waaronder het echt in de kaart kunnen duiken bij sommige kaarten. De game is free to play en laat spelers iedere dag een pakje kaarten openen, maar je kunt zelf meer kopen. Het is op het moment onduidelijk of de game ook in Nederland te krijgen is in verband met de gacha elementen. Zo niet kun je via een Amerikaans Google account en VPN bijvoorbeeld de game alsnog krijgen op Android.

TIjdens de World Championships konden spelers de game al uitproberen, maar nu is ook een releasedatum onthuld. The Pokémon Company deed de onthulling tijdens de sluitingsceremonie van de World Championships. De game verschijnt op 30 oktober en pre-registratie moet snel opengaan op iOS en Android. Een nieuwe trailer is hieronder te vinden. Naast deze aankondiging werden ook andere aankondigingen gedaan. Waaronder de terugkeer van Trainer Pokémon.