Trainer’s Pokémon en Team Rocket keren terug naar Pokémon TCG

Tijdens de sluiting van de Pokémon World Championships 2024 vannacht heeft The Pokémon Company verschillende aankondigingen gedaan. Waaronder over Pokémon Go, Unite en TCG. Voor TCG zijn er verschillende aankondigingen gedaan.

De eerste is de terugkeer van een speciaal type kaart, eentje die jarenlang een persoonlijke favoriet was. Dat is de terugkeer van Trainer Pokémon. Deze speciale kaarten hebben de naam van een trainer in de Pokémon naam en een icoontje van de trainer in de hoek van het kader van de artwork. Zo zijn Lillies Clefairy, Marnie’s Grimmsnarl en N’s Reshiram al onthuld. Full art kaarten zoals N’s Reshiram tonen de trainer met hun Pokémon.

De kaarten zullen pas in 2025 verschijnen, maar de trailer eindigde met het teasen van het symbool van Team Rocket en Mewtwo. Een set voor Team Rocket waren al langer geruchten over.