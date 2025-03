Toeschouwer zijn bij Pokémon World Championships 2025 in Anaheim? Meld je dan nu aan!

Een paar weken geleden kon je op Daily Nintendo nieuwe informatie lezen over de Pokémon World Championships van 2025. Toen lieten we jullie weten dat het in maart, deze maand dus, mogelijk zou moeten zijn om je te registreren als toeschouwer voor dit evenement. Het wachten is gelukkig voorbij en dat betekent dat Pokémon-fans zich vanaf nu kunnen inschrijven om op de interesselijst terecht te komen. Jezelf registreren is mogelijk tot en met 23 maart en kan op deze website. Er zit alleen wel een ”maar” aan deze alinea.

Als je goed hebt gelezen dan zie je hierboven staan dat als je je registreert, je op een interesselijst terechtkomt. Dit houdt dus niet in dat je hoe dan ook naar Anaheim mag komen om live bij evenement te zijn. Jouw naam moet namelijk eerst uit de digitale pot worden getrokken voordat je als toeschouwer de Pokémon World Championships van 2025 mag bijwonen. Toch zou ik zeggen: wie niet waagt, wie niet wint. Dus als je graag kans wilt maken, dan weet je wat je te doen staat!