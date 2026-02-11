Lovish krijgt launchtrailer

Uitgever Dangen Entertainment en ontwikkelaar Labs Work hebben een launchtrailer vrijgegeven van Lovish, een 8-bit avontuur welke inmiddels verkrijgbaar is op de Nintendo Switch 1 & 2. De trailer kun je hieronder bewonderen en laat precies zien wat je van de game mag verwachten.

Lovish is een side-scrolling actie-avontuur, gemaakt in een 8-bit-stijl. Als de verliefde Sir Solomon moet je je een weg zien te banen door het kasteel van de Devil Lord. Zijn is missie is om de prinses te ‘redden’ en haar hart te ‘veroveren’. Maar zal ze wel voor hem vallen? In de ruim vijftig levels moet je platformen, vechten, puzzelen en meer. Elke kamer is een level en wat er gebeurt is elke keer een verrassing. Hierdoor blijft het leuk om door de kamers te spelen.

Ben jij overtuigd van dit nieuwe 8-bit avontuur? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!