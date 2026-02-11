[Preview] Pokémon Pokopia – een stap voorbij Animal Crossing

Vorig jaar werd Pokémon Pokopia aangekondigd voor de Switch 2. Deze unieke spin-off van Pokémon wordt gemaakt door een samenwerkin van Koei Tecmo, The Pokémon Company en Game Freak en is totaal anders dan andere Pokémon-games. De eerste indruk gaf het een gevoel van Minecraft x Animal Crossing x Pokémon en na het twee uur gespeeld te mogen hebben moet ik zeggen dat omvat het bijna.

Tijdens onze demosessie konden we dus bijna twee uur spelen op twee verschillende manieren. In eerste instantie in singleplayer en later in multiplayer. Hoewel ze beiden wel wat hadden ligt mijn voorkeur vooralsnog in de singleplayer. Zo was het duidelijker wat aan de hand was en miste ik met multiplayer toch wat overzicht van wat iedereen aan het doen was. Als een totaalplaatje ben ik in elk geval erg positief verrast door de game.

Kern van het spel werkt echt uitstekend

Laat ik vooropstellen, ik ben over het algemeen geen enorme fan van life sim games. Zelf vind ik ze vaak te traag met te weinig om te doen in een dag. Nu vond ik Pokopia al wat interessanter doordat Pokémon één van mijn favoriete franchises was, maar enthousiast was ik nog niet. Gelukkig heeft deze demo dat dus volledig veranderd.

Om te beginnen voelt de gameplay veel sneller al uitgebreider dan Animal Crossing. De demo begon namelijk aan het begin van het spel waarbij jij als Ditto Professor Tangrowth ontmoet. Na een introductie van de verschillende mechanics word je eigenlijk al snel vrijgelaten in het kunnen verkennen van de wereld en vooral het herstellen van Kanto. Want ja Pokopia speelt zich af in een verwoestte wereld van de eerste generatie. Waar je niet bang voor hoeft te zijn is echter dat de game je beperkt tot alleen Kanto Pokémon. Er zitten Pokémon van alle generaties in het spel.

Ditto wordt uitstekend verwerkt

Vanaf het begin wordt het feit dat je een Ditto bent uitstekend verwerkt. Binnen enkele minuten dat het spel begint leer je Water Gun van Squirtle. Voor het gebruiken van een aanval verander je deels in de Pokémon die jou de move heeft geleerd. Zoals Cut die de armen van Scyther gebruikt en Water Gun die een schild en staart geeft van Squirtle. Zeker in het begin kun je al snel verschillende Pokémon ontdekken met verschillende krachten.

Wat je hiervoor moet doen is het maken van verschillende habitats. Nu kun je deze zelf proberen te bedenken, maar je kunt ook hints vinden of kopen (hierover later meer). De ene habitat heeft de kans voor verschillende Pokémon te laten spawnen terwijl anderen juist heel specifiek zijn. Zo is er habitat voor Drifloon waar je onder andere een Poké Doll nodig hebt en Cubone waarvoor je een grafsteen omringd door bloemen moet neerzetten. De meeste habitats zijn erg logisch voor de wereld van Pokémon, maar toch heb je ook wel wat bijzonderen. Zo sprong er in mijn tijd met het spel ook een Tyranitar uit een kruiwagen.

De verschillende gezichten van Ditto

Hoewel Ditto over het algemeen zijn menselijke vorm gebruikt, kun je door lang stil te staan Ditto in slaap laten vallen en dan zie je hem ook weer terugveranderen. Hetgene wat mij het meest opviel, is hoe divers de krachten zijn. Alleen al in een uur tijd kon ik zo’n zes verschillende krachten krijgen en nog Pokémon met niet kopieerbare krachten zoals Timbur die nodig is voor het bouwen van gebouwen.

Naast al dit kregen we ook op een gegeven moment toegang tot een Ditto met de mogelijkheid om te transformeren in Lapras en Dragonite. Beide transformaties kon ik niet echt tot hun volle nut gebruiken door de gelimiteerde speelruimte van de demo, maar het is gemakkelijk om te transformeren en het gebruik is ook simpel. Al is het een beetje onhandig dat Dragonite vooral goed werkt als je vanaf hoogte begint. Beiden zijn vooral om grotere afstanden af te leggen en voegen op kleinere stukken gameplay niet heel veel toe lijkt.

Veel te doen en te ontdekken

Dat je al zo snel toegang hebt tot verschillende krachten geeft mij hoop voor de flow van het volledige spel. Doordat er veel te doen is, blijf je lang bezig. Ja, er zijn zeker wat limieten, maar tot nu toe voelen ze minder beperkt aan. Zoals het wachten op de bouw van een huis of de groei van een plant, maar als je daar op wacht is er wel wat anders te doen. Je kunt eigenlijk bijna constant wel bezig zijn. Ook al zijn de verschillende moves gelimiteerd door een hoeveelheid PP, is die gemakkelijk aan te vullen door middel van berries.

Naast het herstellen van de wereld door er nieuw leven in te blazen met je eigen moves is er ook veel te doen. Je kunt gevonden Pokémon vragen hoe je hun leven fijner kunt maken. Iedere request die je voltooit, of het nu het maken van een bed is of iets anders helpt jou om je wereld beter te maken en nieuwe missies, maar ook nieuwe voorwerpen vrij te spelen. Zo heb je namelijk naast de requests van Pokémon ook algemene missies die je kunt vinden bij de pc van het Poké Center. Sommigen hiervan zijn meer moeite zoals het vinden van Pokémon en maken van habitats. Anderen zijn simpel als het oprapen van takken of stenen.

Voelt alsof je progressie maakt

Met het voltooien van missies bij het Poké Center krijg je geld die je weer kunt inruilen voor producten. Sommigen zijn al af, anderen zijn DIY-recepten waarmee je weer wat kunt maken. Of het nu iets als een meubel is, een blauwdruk voor een habitat, of een blok waarmee je kunt bouwen er is al snel een enorme hoeveelheid aan keus om je geld aan uit te geven. Maar het voelt nooit alsof je te veel bezig bent voor één ding. Iets wat in Animal Crossing nogal eens het geval kan zijn met de vele leningen bij Tom Nook.

Stukje bij beetje kun je steeds meer, maar krijg je ook meer handigheid in het spel. Denk aan het laten vormen van een klein riviertje die alles om zich heen weer herstelt van een dorre omgeving. Door de snellere en uitgebreidere gameplay vanaf het begin tegenover andere life sims denk ik ook dat deze game geschikter is voor een grotere doelgroep. De basis is nog steeds net zo cozy en schattig, maar je kunt meer bereiken.

Mogelijk ook wat minpunten

Nu waren we natuurlijk beperkt in onze speeltijd, maar of het op de langere termijn echt leuk blijft, is de vraag. Zoals het bewateren van de omgeving. Je doet dat dus per vijf vakjes in de vorm van een kruis, maar als de wereld echt groot is, dan zal dat wel flink wat tijd gaan kosten. Iedere keer weer een stukje herstellen, PP bijvullen en weer herstellen kan mogelijk met een langere speelduur saai gaan aanvoelen.

Een tweede onderdeel waar ik nog niet heel enthousiast van werd waren gemaakte huizen. In de multiplayer sessie was de game al wat verder qua progressie en waren er verschillende soorten gebouwen gemaakt. Sommigen kon je echt naar binnen met een fadeout waardoor je echt binnen bent, maar anderen zijn volledig een onderdeel van de hoofdwereld. Wat daar opviel, is dat de camera niet goed ingesteld is voor de gameplay waardoor je niet goed kan zien wat er binnen gebeurd en wat je doet. Mogelijk dat we door de korte sessie wat kennis over besturing missen, maar het was in elk geval niet intuïtief.

Multiplayer is nog niet helemaal geweldig

Nu kan het komen omdat we natuurlijk beperkte informatie van het spel hadden, maar de ervaring in multiplayer vond ik niet heel goed uitgewerkt. Aangezien we in een grote kamer zaten met meerdere groepen was communicatie niet echt een goede mogelijkheid bijvoorbeeld en ook ingame leek het erg beperkt te zijn. Je kreeg wel een melding dat iemand een habitat had gemaakt of een Pokémon had gevonden, maar die gegevens registreerden dan weer niet voor jou.

Op die manier was het nogal onduidelijk hoe de progressie verliep. Zoals voor de bouw van het Poké Center hadden we een Audino nodig, maar blijkbaar was een later gevonden Pokémon ook een optie. Maar dat wordt dan niet bekend gemaakt aan iedereen wanneer die Pokémon in de wereld is gevonden.

De communicatie naar anderen is dan ook erg beperkt met een communicatiewiel, maar met iets als Game Chat of een gesprek op Discord zou dat natuurlijk opgelost kunnen worden. Ik zie alleen altijd graag wat meer in game opties om te communiceren.

Een erg leuke life sim

Na zo’n twee uur met Pokopia bezig te zijn geweest is mijn interesse in het spel enorm gestegen. Waar ik normaal geen groot fan ben van life sim games zoals Animal Crossing heb ik het idee dat dit een stuk leuker wordt. Niet alleen voelt het aan als dat er meer te doen is in een dag, je hebt geen gezeur over schulden en de diverse groep aan Pokémon maakt het voor mij in elk geval al een leuke ervaring. Ik ben alleen nog niet echt overtuigd door de multiplayer en de werking van huizen.