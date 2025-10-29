Lovish onthuld voor Switch (2)

Een jaar geleden werd Lovish aangekondigd voor de pc. Van een release op consoles was toen nog geen sprake. Tijdens de Awesome Console Showcase is zonet onthuld dat de game toch ook naar consoles gaat komen. De game zal daarom op pc, Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series verschijnen. Bovendien werd er bekendgemaakt wanneer deze game ongeveer zal verschijnen. Dit zal in het eerste kwartaal van 2026 zijn. De releasedatum volgt op een later moment. Mocht je benieuwd zijn naar de Awesome Console Showcase, hieronder vind je de show. Lovish vind je op 21:37 in de video.

Lovish is een side-scrolling actie-avontuur, gemaakt in een 8-bit-stijl. Als de verliefde Sir Solomon moet je je een weg zien te banen door het kasteel van de Devil Lord. Zijn is missie is om de prinses te ‘redden’ en haar hart te ‘veroveren’. Maar zal ze wel voor hem vallen? In de ruim vijftig levels moet je platformen, vechten, puzzelen en meer. Elke kamer is een level en wat er gebeurt is elke keer een verrassing. Hierdoor blijft het leuk om door de kamers te spelen.

